Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Индонезии призвал страны мира готовиться к худшему

Президент Индонезии Субианто: все страны мира сейчас укрепляют оборону
close
Achmad Ibrahim/AP

Все страны мира сейчас инвестируют в свою оборону и «готовятся к худшему». Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, сообщает РИА Новости.

«Каждая страна сейчас должна готовиться к худшему. Теперь мы должны инвестировать в сильную оборону, потому что мы не знаем, что может произойти», — заявил он.

Индонезийский лидер добавил, что пессимистично смотрит на сегодняшний успех дипломатии, так как в реальности сильные страны могут делать все, что захотят.

Субианто указал, что имеющие силу и возможности склонны делать все, что они могут делать. Подобный уклад печально отражается на системе, основанной на правилах, которая была создана после Второй мировой войны самими западными державами, заключил президент Индонезии.

8 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нее войну с применением незаконных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны, угроза достигла наивысшей степени, указал политик.

Зампред Совбеза РФ также указал, что мировая обстановка в настоящее время крайне опасна, а планета страшно далека от ядерного разоружения. Медведев, ссылаясь на отрывок из Откровения Иоанна Богослова, написал: «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»

Ранее Медведев назвал условие, при котором можно избежать ядерного апокалипсиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами