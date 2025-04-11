Президент Индонезии призвал страны мира готовиться к худшему

Все страны мира сейчас инвестируют в свою оборону и «готовятся к худшему». Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, сообщает РИА Новости.

«Каждая страна сейчас должна готовиться к худшему. Теперь мы должны инвестировать в сильную оборону, потому что мы не знаем, что может произойти», — заявил он.

Индонезийский лидер добавил, что пессимистично смотрит на сегодняшний успех дипломатии, так как в реальности сильные страны могут делать все, что захотят.

Субианто указал, что имеющие силу и возможности склонны делать все, что они могут делать. Подобный уклад печально отражается на системе, основанной на правилах, которая была создана после Второй мировой войны самими западными державами, заключил президент Индонезии.

8 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нее войну с применением незаконных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны, угроза достигла наивысшей степени, указал политик.

Зампред Совбеза РФ также указал, что мировая обстановка в настоящее время крайне опасна, а планета страшно далека от ядерного разоружения. Медведев, ссылаясь на отрывок из Откровения Иоанна Богослова, написал: «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»

Ранее Медведев назвал условие, при котором можно избежать ядерного апокалипсиса.