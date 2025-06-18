Иностранный министр опубликовал видео из Москвы под песню «Тату»

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо рассказал на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о поездке в Москву и сопроводил текст видеороликом, в котором можно услышать композицию российской группы «Тату».

«Прибыли в Москву, Россия, для двусторонней встречи с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым]», — сообщил дипломат.

По его словам, стороны обсудили визит индонезийского президента в РФ, а также празднование юбилея дипломатических отношений между странами.

На кадрах ролика, опубликованного Сугионо, можно увидеть, как он выходит из аэропорта Домодедово и едет на машине по Москве.

До этого МИД Индонезии сообщал, что Прабово Субианто прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным ведомства, Субианто пробудет в РФ с 18 по 20 июня. Он не только проведет переговоры с Путиным о двустороннем сотрудничестве, но и посетит ПМЭФ.

Ранее президент Индонезии призвал страны мира готовиться к худшему.