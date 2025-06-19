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Министр единства Украины «предсказуемо» не вернулся в Киев после визита в Австрию

Журналист Ткач: министр единства Чернышев не вернулся на Украину из Австрии
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский министр единства Алексей Чернышев не вернулся после рабочего визита в Австрию, написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину», — сообщил он.

По словам журналиста, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили в неправомерном обогащении некоторых бывших сотрудников Чернышова в министерстве регионального развития Украины и «Нафтогазе».

«По информации источников...в правоохранительных органах, границу он не пересекал», — заключил Ткач.

Чернышов с ноября 2022 года был председателем правления НАК (Национальной акционерной компании) «Нафтогаз Украины». До этого два года занимал пост министра развития общин и территорий Украины и в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года Чернышев возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

Ранее Чернышев пообещал украинцам за границей бронь от мобилизации.

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