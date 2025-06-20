В России не исключили планов США «убрать» Ермака

Политолог Перенджиев заявил, что США могут убрать Ермака с политической арены

Соединенные Штаты могут убрать главу офиса президента Украины Андрея Ермака с политической арены. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Ермак является «альтернативой» Владимиру Зеленскому. Глава офиса президента руководит фактически как президент, и ему не нужно стремиться к официальному посту главы государства, считает эксперт, поскольку Зеленский нелегитимен.

«Получается, что Ермак может попросту руководить, кстати, и самим Зеленским. Я думаю, это момент, который вызывает раздражение США. Речь идет, скорее всего, чтобы Ермака вообще убрать не только с должности, а с политической арены как таковой», — пояснил Перенджиев.

До этого Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников писало, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Один из собеседников издания охарактеризовал Ермака как «двухпартийного раздражителя».

В публикации отмечается, что представителям Белого дома неприятно общаться с главой офиса президента Украины, разговоры с ним описывают как напряженные и сложные, а самого Ермака — резким и требовательным.

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