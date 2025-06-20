На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России не исключили планов США «убрать» Ермака

Политолог Перенджиев заявил, что США могут убрать Ермака с политической арены
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты могут убрать главу офиса президента Украины Андрея Ермака с политической арены. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Ермак является «альтернативой» Владимиру Зеленскому. Глава офиса президента руководит фактически как президент, и ему не нужно стремиться к официальному посту главы государства, считает эксперт, поскольку Зеленский нелегитимен.

«Получается, что Ермак может попросту руководить, кстати, и самим Зеленским. Я думаю, это момент, который вызывает раздражение США. Речь идет, скорее всего, чтобы Ермака вообще убрать не только с должности, а с политической арены как таковой», — пояснил Перенджиев.

До этого Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников писало, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Один из собеседников издания охарактеризовал Ермака как «двухпартийного раздражителя».

В публикации отмечается, что представителям Белого дома неприятно общаться с главой офиса президента Украины, разговоры с ним описывают как напряженные и сложные, а самого Ермака — резким и требовательным.

Ранее стало известно о планах республиканцев «аннулировать» наследие Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами