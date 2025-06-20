В Германии отреагировали на готовность Путина говорить с Мерцем

Власти Германии приняли к сведению заявление президента России Владимира Путина о готовности говорить с канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус, сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет», — заявил Корнелиус, отвечая на вопрос о готовности канцлера к контактам с Путиным.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В то же время Путин выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву. Он отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Ранее глава МИД ФРГ оценил возможность переговоров с Лавровым.