Politico: Западу придется заставить Украину пойти на компромиссы в конфликте с РФ

Странам Запада придется заставить Украину пойти на компромиссы ради завершения боевых действий. Об этом пишет издание Politico.

Авторы указывают, что «полное восстановление территориальной целостности» Украины потребует гораздо большей поддержки и эскалации, вплоть до отправки сил Запада или участия НАТО в конфликте Москвы и Киева. На такое развитие событий союзники Киева идти не готовы, говорится в тексте.

«И это ставит перед нами сложную, но все более необходимую задачу: поддержка Украины может вскоре означать помочь ей закончить войну, а не выиграть ее», — пишет Politico.

Компромиссный подход поможет сохранить Украине текущие территории, отмечается в материале.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что если Киев не пойдет на компромиссы в переговорах с Москвой, то только потеряет больше территорий. Он также отметил, что нежелание вести разумные переговоры обернется для Киева территориальными потерями

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