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На Западе раскрыли, будет ли НАТО воевать с Россией из-за Украины

Политолог Купчан: страны НАТО показали, что не будут воевать с РФ из-за Украины
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Virginia Mayo/AP

Страны Североатлантического альянса своими действиями дали понять, что не вступят в войну с Россией в целях защиты Украины. Такое мнение на страницах журнала Foreign Affairs высказал профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

«Лидеры альянса могут декларировать, что Украина борется за будущее Запада; что [конфликт] представляет собой линию фронта в борьбе за демократию. (...) Но действия говорят громче слов. Под руководством Вашингтона в НАТО решили, что защита Украины не стоит третьей мировой войны», — написал политолог.

По мнению эксперта, несмотря на всю финансовую помощь Украине, страны НАТО не только не отправили для участия в конфликте ни одного солдата, но и отслеживают летальность и дальнобойность поставляемого ВСУ оружия, чтобы снизить риски эскалации и избежать дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

До этого Politico писало, что странам Запада придется заставить Украину пойти на компромиссы ради завершения боевых действий.

Авторы указывают, что «полное восстановление территориальной целостности» Украины потребует гораздо большей поддержки и эскалации, вплоть до отправки сил Запада или участия НАТО в конфликте Москвы и Киева. На такое развитие событий союзники Киева идти не готовы, говорится в тексте.

Ранее на Западе резко отреагировали на слова Каллас о русском языке.

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