TAC: Украине придется смириться с утратой территорий для достижения мира

Украина должна учитывать обстановку на фронте и признать, что вернуть все утраченные территории в ходе конфликта с Россией будет невозможно. Об этом говорится в статье американского издания The American Conservative (TAC).

Авторы материала считают, что для достижения мирного соглашения Киеву, вероятно, придется согласиться на нейтральный статус и отказаться от стремления вступить в НАТО. Кроме того, подчеркивается, что украинским властям может потребоваться дать гарантии защиты прав русскоязычного населения.

Издание также указывает, что российские войска продолжают продвигаться на линии фронта, тогда как украинская армия несет серьезные потери.

Президент России Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявлял, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее в РФ заявили, что власти Украины не обладают предусмотренными конституцией полномочиями.