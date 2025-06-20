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Эксперт назвал ожидаемым побег украинского министра в Австрию

Политолог Ярошенко не удивился, что украинские министры покидают Киев
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Политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что вице-премьер — министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся в Киев после рабочего визита в Австрию, где он сопровождал президента страны Владимира Зеленского.

По мнению эксперта, исчезновение Чернышева было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе украинские правоохранительные органы выдвинули обвинения в коррупции против ближайших его соратников.

«Украинское государство рассыпается, кто может — сбегает. Я так понимаю, что сбежит в будущем за границу все украинское государство. Просто возьмет и сбежит, а люди освободятся от такой украинской государственности. Соответственно, кто не может, прячется, кто мешает, исчезает», — сказал Ярошенко.

О побеге Чернышева сообщил накануне журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

По его словам, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили в неправомерном обогащении некоторых бывших сотрудников Чернышова в министерстве регионального развития и «Нафтогазе».

Чернышев с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого два года занимал пост министра развития общин и территорий Украины и в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года чиновник возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

Ранее в Госдуме предположили, что Зеленский скоро сбежит в Европу.

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