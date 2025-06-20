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Американский журналист: в администрации Трампа царит хаос

Журналист Хинкл указал на слабость Трампа и его команды
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Kevin Lamarque/Reuters

В настоящее время в администрации президента США Дональда Трампа царит хаос — и это не преувеличение. Об этом в беседе с Tsargrad.tv рассказал американский журналист Джексон Хинкл. Он указал на растущий градус противоречий в команде главы Белого дома, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Это играет на руку противникам. Поэтому мне очень грустно на это смотреть, как американскому патриоту. Однако всегда есть какой-то маленький шанс того, что вся система схлопнется, и настоящие патриоты получат возможность построить что-то лучшее», — сказал Хинкл.

18 июня Трамп заявил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем Соединенных Штатов, а сама страна осталась без систем ПВО.

До этого журналист Такер Карлсон заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В обеих странах пострадали десятки человек. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор.

Ранее американский сенатор признал участие США в ударах по Ирану.

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