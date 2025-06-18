Американский сенатор признал участие США в ударах по Ирану

Соединенные Штаты Америки уже помогает Израилю наносить удары по территории Ирана. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз в интервью Такеру Карлсону, фрагмент беседы опубликован на странице журналиста в X.

Парламентарий обвинил Иран в покушении на президента США Дональда Трампа. Карлсон высказал мнение, что Круз вряд ли в это верит, поскольку в таком случае уже призвал бы нанести удар по Ирану.

Сенатор заявил на это, что США прямо сегодня наносят эти удары.

После этих слов Круза Карлсон назвал их срочной новостью, так как они расходятся с официальной позицией Белого дома. В ответ сенатор уточнил, что удары по иранской территории наносит Израиль, а США лишь поддерживают его.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отвечая на призыв Трампа капитулировать, заявил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.