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РФ примет участие в саммите G20

Песков: Россия примет участие в саммите G20
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Ricardo Moraes/Reuters

Россия будет представлена на саммите лидеров G20 в Южной Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы объявим своевременно об этом. Но, в любом случае, Россия будет представлена на этой «двадцатке» и будет принимать активное участие», — заявил Песков.

Незадолго до этого сообщалось, что Россия получила соответствующее приглашение.

Саммит G-20 пройдет 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге, в Южно-Африканской Республике. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим это мероприятие.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что президента России Владимира Путина на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Южной Африке может представить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее Трамп усомнился в участии США во встречах G20 в ЮАР.

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