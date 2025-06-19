В МИД России сообщили, что Путин получил приглашение на саммит G20

Бердыев: Путин получил приглашение на саммит G20, он примет решение сам

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20, который пройдет в Южной Африке. Об этом РИА Новости на ПМЭФ сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что глава российского государства самостоятельно определит уровень российской представленности на саммите. По словам Бердыева, официальное приглашение было получено на прошлой неделе.

«Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в «двадцатке» имеется. Решение будет приниматься Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он.

Бердыев пояснил, что окончательное решение насчет участия в саммите традиционно будет приниматься ближе к датам его проведения. Посол подчеркнул, что при этом учитывается ряд факторов, в том числе общая посещаемость мероприятия и наличие условий для достижения важных договоренностей. Дипломат напомнил, что в последние годы российскую сторону на саммитах G20 представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

До этого бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что формат Группы семи (G7) утратил актуальность, ему на смену пришла «Большая двадцатка» (G20).

В Госдепе подтвердили, что США не примут участия в саммите G20 в ЮАР.