На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России сообщили, что Путин получил приглашение на саммит G20

Бердыев: Путин получил приглашение на саммит G20, он примет решение сам
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20, который пройдет в Южной Африке. Об этом РИА Новости на ПМЭФ сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что глава российского государства самостоятельно определит уровень российской представленности на саммите. По словам Бердыева, официальное приглашение было получено на прошлой неделе.

«Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в «двадцатке» имеется. Решение будет приниматься Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он.

Бердыев пояснил, что окончательное решение насчет участия в саммите традиционно будет приниматься ближе к датам его проведения. Посол подчеркнул, что при этом учитывается ряд факторов, в том числе общая посещаемость мероприятия и наличие условий для достижения важных договоренностей. Дипломат напомнил, что в последние годы российскую сторону на саммитах G20 представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

До этого бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что формат Группы семи (G7) утратил актуальность, ему на смену пришла «Большая двадцатка» (G20).

В Госдепе подтвердили, что США не примут участия в саммите G20 в ЮАР.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами