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В МИД предположили, кто может заменить Путина на саммите G20

Посол МИД Бердыев: Путина на саммите G20 в ЮАР может заменить Лавров
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президента России Владимира Путина на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Южной Африке может представить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Ранее стало известно, что Путин получил приглашение на саммит G20.

Бердыев уточнил, что окончательное решение относительно участия в саммите традиционно принимается ближе к датам его проведения. В последние годы Российскую Федерацию на саммитах G20 представлял Лавров.

Дипломат добавил, что предвосхищать решение Путина относительно того, кто поедет на мероприятие, не следует, но если отталкиваться от практики последних лет, сценарий с Лавровым вполне вероятен.

Саммит G-20 пройдет 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге, в Южно-Африканской Республике. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим это мероприятие.

Ранее в Госдепе подтвердили, что США не примут участия в саммите G20 в ЮАР.

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