Трамп усомнился в участии США во встречах G20 в ЮАР

Трамп поставил под сомнений участие делегации США во встречах G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп усомнился в участии американской делегации во встречах G20 в ЮАР. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Как можно было ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения является конфискация земли и геноцид?» — задался вопросом американский президент.

Он добавил, что не думает, будто делегация США хотела бы принять участие во встречах «Большой двадцатки».

До этого портал The Africa Report сообщал, что президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.

18 марта телеканал NBC News сообщил, что Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. Один из рассматриваемых планов будет включать отказ США от роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе — известного на военном языке как SACEUR.

Ранее Маск объяснил расизмом недопуск Starlink в ЮАР.