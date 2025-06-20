Катар получил предупреждение от Ирана о вероятных ударах по базам США

Власти Катара получили от Ирана предупреждение о том, что в случае ударов США по исламской республике, Тегеран может нанести удары по американским базам в Персидском заливе, одна из них находится рядом с Дохой. Об этом сообщает Washington Post.

Как пишет газета, целями иранских ударов, в случае, если США присоединятся к израильской операции, могут стать и другие базы США по всему Ближнему Востоку, а также дипломатические представительства Вашингтона в странах региона. Кроме того, угроза может исходить от радикальных исламистских вооруженных формирований, поддерживающих Тегеран.

В МИД Катара ранее сообщили, что эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани ранее получил письмо от властей Ирана. При этом содержание письма не приводилось. В Катаре располагается самая крупная авиабаза ВВС США в ближневосточном регионе — Аль-Удейд, там дислоцируются до 10 тысяч американских военных.

До этого в Иране сообщили, что не менее десяти военных объектов США в регионе Ближнего Востока находятся в радиусе действия иранских ракетных систем. Под потенциальным ударом могут оказаться базы в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.

19 июня американская газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран.

Ранее сообщалось, что Трамп сомневается в эффективности удара США по иранскому ядерному объекту.