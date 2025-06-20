На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катар получил предупреждение от Ирана о вероятных ударах по базам США

WP: Катар получил предупреждение от Ирана о вероятных ударах по базам США
close
David Goldman/AP

Власти Катара получили от Ирана предупреждение о том, что в случае ударов США по исламской республике, Тегеран может нанести удары по американским базам в Персидском заливе, одна из них находится рядом с Дохой. Об этом сообщает Washington Post.

Как пишет газета, целями иранских ударов, в случае, если США присоединятся к израильской операции, могут стать и другие базы США по всему Ближнему Востоку, а также дипломатические представительства Вашингтона в странах региона. Кроме того, угроза может исходить от радикальных исламистских вооруженных формирований, поддерживающих Тегеран.

В МИД Катара ранее сообщили, что эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани ранее получил письмо от властей Ирана. При этом содержание письма не приводилось. В Катаре располагается самая крупная авиабаза ВВС США в ближневосточном регионе — Аль-Удейд, там дислоцируются до 10 тысяч американских военных.

До этого в Иране сообщили, что не менее десяти военных объектов США в регионе Ближнего Востока находятся в радиусе действия иранских ракетных систем. Под потенциальным ударом могут оказаться базы в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.

19 июня американская газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран.

Ранее сообщалось, что Трамп сомневается в эффективности удара США по иранскому ядерному объекту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами