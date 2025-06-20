На Украине признали ситуацию с газом сложной

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал ситуацию с газом в стране сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«По добыче газа, по хранилищам ситуация сложная. В этом году будем импортировать гораздо больше газа», — написал он.

Незадолго до этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Галущенко вызовут в парламент из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону.

19 июня издание «Страна.ua» отмечало, что цены на природный газ на Украине достигли максимального уровня за последние 2,5 года. В данный момент оценка приблизилась к отметке в 32 000 грн (около $769).

На днях бывший глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал в соцсети, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа. Дело в том, что Иран поставлял газ в Турцию, откуда его продавали в Евросоюз. Таким образом, купить газ на рынке ЕС станет еще дороже, чем раньше.

Ранее в Венгрии пригрозили отключить Украину от электроэнергии.