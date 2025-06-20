На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали ситуацию с газом сложной

Министр энергетики Украины признал ситуацию с газом сложной
close
РИА Новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал ситуацию с газом в стране сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«По добыче газа, по хранилищам ситуация сложная. В этом году будем импортировать гораздо больше газа», — написал он.

Незадолго до этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Галущенко вызовут в парламент из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону.

19 июня издание «Страна.ua» отмечало, что цены на природный газ на Украине достигли максимального уровня за последние 2,5 года. В данный момент оценка приблизилась к отметке в 32 000 грн (около $769).

На днях бывший глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал в соцсети, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа. Дело в том, что Иран поставлял газ в Турцию, откуда его продавали в Евросоюз. Таким образом, купить газ на рынке ЕС станет еще дороже, чем раньше.

Ранее в Венгрии пригрозили отключить Украину от электроэнергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами