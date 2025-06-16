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В Венгрии пригрозили отключить Украину от электроэнергии

Венгрия пригрозила отключить Украину от электроэнергии, если ЕС запретит газ из РФ
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Global Look Press

Венгрия может прекратить передачу электроэнергии на Украину, если Еврокомиссия введет запрет на поставки нефти из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, предает М1.

Соответствующее заявление он сделал на совещании министров энергетики стран Евросоюза в Люксембурге. Он отметил, что Венгрия обеспечивает порядка 40% украинского импорта электроэнергии.

«Венгрия играет ключевую роль в снабжении Украины электроэнергией. Если энергоснабжение Венгрии окажется под угрозой и станет нестабильным, то это может повлиять на продолжение наших поставок на Украину», — сказал он.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) хочет добиться полного запрета поставок российского газа и использовать положения торгового права, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии на такого рода ограничения против РФ.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники и представители бизнеса рассматривают вариант запрета трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России по действующим контрактам путем установления нулевой квоты.

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