На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине цены на газ взлетели до рекордных значений

На Украине цены на газ достигли максимального значения за последние 2,5 года
close
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

Цены на природный газ на Украине достигли максимального уровня за последние 2,5 года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные ExPro.

С начала мая стоимость газа увеличилась в 1,6 раза и сегодня приблизилась к отметке в 32 000 грн (около $769) за тысячу кубометров (торги проходили в диапазоне 31,7-31,9 тысячи гривен).

ExPro указывает на несколько факторов, способствующих росту цен, включая увеличение цен на европейских хабах на фоне геополитических рисков, в частности конфликта между Израилем и Ираном, а также постоянный высокий спрос на газ в Украине, которая активно заполняет свои хранилища перед предстоящей зимой.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что трейдеры стремятся извлечь максимальную прибыль из ситуации на Украине, понимая, что стране необходимо быстро закупить значительные объемы газа.

Он также добавляет, что в Европе сейчас наблюдается пик закачки газа в хранилища, в то время как Норвегия проводит ремонт своих газовых объектов.

На днях бывший глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал в соцсети, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа.

Ранее в Венгрии пригрозили отключить Украину от электроэнергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами