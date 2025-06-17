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В Госдуме рассказали, как конфликт Израиля и Ирана отразится на позициях Украины

Депутат Чепа: эскалация конфликта Израиля и Ирана не остановит атаки ВСУ на РФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, а также сокращение помощи Украине со стороны США не остановят теракты ВСУ на территории России. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, логики в действиях Владимира Зеленского «немного», поэтому сложно прогнозировать какую-либо последовательность действий. События на Ближнем Востоке не только оттянут силы Соединенных Штатов и Европы, но также и внимание мировой общественности.

«Поэтому Зеленскому будет важно, чтобы о нем что-то говорили. И я думаю, что он не остановится на террористических актах, которые были совершены в последнее время», — сказал Чепа.

Депутат также указал, что отказ Трампа встречаться с президентом Украины на саммите «Большой семерки» сильно ударит по позициям Зеленского.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Украина на фоне проблем на фронте и морального истощения населения в тылу намерена наращивать диверсионную и террористическую деятельность против РФ.

Ранее Зеленский пообещал «надлежащий ответ» за массированный удар ВС РФ по Украине.

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