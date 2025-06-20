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Глава МИД Украины обратился к миру с требованием не покупать нефть у России

Глава МИД Украины призвал все страны мира прекратить закупать топливо в России
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины поддержал позицию стран Европы в вопросе усиления санкций против так называемого теневого флота России и призвал все страны мира прекратить закупать ископаемое топливо у Москвы. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения», — написал Сибига.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что санкции против России должны со временем подорвать возможность финансирования СВО. Он также назвал «огромной проблемой» якобы использование «западных компонентов» в технике и вооружении ВС РФ.

До этого Еврокомиссия (ЕК) предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Экспортные ограничения против России в ЕС планируют расширить на общую сумму в €2,5 млрд.

Ранее в Литве посоветовали Украине бить по нефтяным объектам России.

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