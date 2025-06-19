В Литве посоветовали Украине бить по нефтяным объектам России

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в соцсети Х призвал Украину наносить удары по российским нефтяным объектам.

В посте он опубликовал карту, на которой обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана, указав, что атаки Израиля направлены на снижение добычи нефти, которая обеспечивает республику финансами.

«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель», — написал Ландсбергис.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что если Иран атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты должны будут уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Тегерана. По его словам, «Америка должна будет дать сокрушительный ответ, уничтожив все нефтеперерабатывающие заводы и нефтяную инфраструктуру Ирана, вытеснив аятоллу и его приспешников из нефтяного бизнеса».

Ранее Каллас заявила, что у России «нет шансов» против ЕС и НАТО.