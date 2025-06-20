В МИД Украины назвали цель санкций против России

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что санкции против России должны со временем подорвать возможность финансирования СВО. Его слова приводит телеканал «Общественное».

«Санкции должны усиливаться, и санкции должны быть такими, которые сделают невозможным со временем – потому что мгновенно это сделать невозможно – финансирование войны Российской Федерации. Или в значительной степени подорвать это финансирование. Эти санкции должны касаться как теневого флота, так и понижения предельной цены нефти», — заявил Кислица.

Он также назвал «огромной проблемой» якобы использование «западных компонентов» в технике и вооружении ВС РФ.

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отверг вероятность установления «мира любой ценой» на территории республики и заявил, что конфликт не должен завершаться капитуляцией Киева. По его словам, Украина хочет «мира превыше всего», но не «мира любой ценой». Киев работает над справедливыми условиями соглашения, указал политик.

Ранее Ермак раскрыл, чего Украина ждет от предстоящего саммита НАТО.