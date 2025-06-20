На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины назвали цель санкций против России

Замглавы МИД Кислица: санкции против России должны подорвать финансирование СВО
close
Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что санкции против России должны со временем подорвать возможность финансирования СВО. Его слова приводит телеканал «Общественное».

«Санкции должны усиливаться, и санкции должны быть такими, которые сделают невозможным со временем – потому что мгновенно это сделать невозможно – финансирование войны Российской Федерации. Или в значительной степени подорвать это финансирование. Эти санкции должны касаться как теневого флота, так и понижения предельной цены нефти», — заявил Кислица.

Он также назвал «огромной проблемой» якобы использование «западных компонентов» в технике и вооружении ВС РФ.

До этого спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отверг вероятность установления «мира любой ценой» на территории республики и заявил, что конфликт не должен завершаться капитуляцией Киева. По его словам, Украина хочет «мира превыше всего», но не «мира любой ценой». Киев работает над справедливыми условиями соглашения, указал политик.

Ранее Ермак раскрыл, чего Украина ждет от предстоящего саммита НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами