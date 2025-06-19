Politico: в США устали от главы офиса Зеленского Андрея Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Один из собеседников издания охарактеризовал Ермака как «двухпартийного раздражителя».

В публикации отмечается, что представителям Белого дома неприятно общаться с главой офиса президента Украины, разговоры с ним описывают как напряженные и сложные, а самого Ермака — резким и требовательным.

Его собеседники считают, что представителю украинского президента недостает знаний о политике в США, он не ориентируется в американских политических кругах.

До этого польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что у Польши и Украины нет никакой общей борьбы, Киев никого не защищает, кроме собственной власти.

Таким образом Пискорский прокомментировал публикацию главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака об общности судеб Литвы, Польши и Украины в защите Европы и свободы.

Ранее Зеленскому указали, что ради власти он готов на третью мировую.