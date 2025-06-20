В Киеве отказались оспорить иски о блокаде Крыма

Украина отказалась оспорить иск о водной и энергетической блокаде Крыма. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Проведен колоссальный объем работы. <..> Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски», — заявил чиновник.

По словам Константинова, компенсации за блокаду власти Крыма потребуют от Украины по окончании СВО. Ущерб от блокад на полуострове оценили в 14 трлн рублей. При этом годовой ВВП России в 2024 году составил 201,15 трлн руб, а Украины — 14,3 трлн рублей.

Суд признал право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады полуострова Украиной в ноябре 2024 года.

Общественная палата Крыма подала соответствующий иск 29 марта 2024 года. Ответчиками по делу выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики страны и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По делу в качестве третьих лиц были привлечены Министерство иностранных дел Российской Федерации, крымская прокуратура и другие ведомства.

Ранее суд в Крыму удовлетворил первые два иска фирм к Украине из-за водной блокады.