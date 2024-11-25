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В Крыму признали право жителей на компенсацию из-за энергоблокады полуострова

Суд признал право крымчан на компенсацию из-за блокады полуострова Украиной

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Unsplash

Верховный суд Республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд поручил установить факт нарушения прав российских граждан, проживающих на территории Крыма, «на жизнь и здоровье» в результате ограничения подачи энергоресурсов на территорию республики с ноября 2015 года.

За жителями полуострова признано право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения «права на жизнь и здоровье» в результате ограничения Украиной подачи энергетических ресурсов.

Таким образом удовлетворен иск общественной палаты республики.

Общественная палата Крыма подала иск 29 марта текущего года. Ответчиками по делу выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики страны и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По делу в качестве третьих лиц были привлечены Министерство иностранных дел Российской Федерации, крымская прокуратура и другие ведомства.

Ранее в Крыму заявили об огромном ущербе за годы в составе Украины.

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