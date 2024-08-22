В Крыму суд удовлетворил иски к Украине из-за водной блокады

Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска местных предприятий о взыскании ущерба с Украины из-за водной блокады полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в четверг, 22 августа были вынесены два решения по делам от ООО «Чернышевское 22» на 86,6 млн рублей и ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар» о взыскании 93,7 млн рублей.

Уточняется, что суд постановил удовлетворить в полном объеме данные иски.

До этого спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти полуострова передали в министерство иностранных дел России материалы об ущербе, который принесли полуострову водная и энергетическая блокады со стороны Украины. Спикер отметил, что в пакет документов вошли решения Верховного и Арбитражного судов республики, в которых были удовлетворены иски крымского правительства и Общественной палаты.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.

Ранее стало известно, что Крым выдвинет новые претензии к Украине.