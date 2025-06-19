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СМИ: США могут ударить по Ирану в ближайшие выходные

Bloomberg: чиновники в США начали подготовку к возможному удару по Ирану
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники, президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по ядерному объекту в иранском Фордо. Как утверждают источники, текущее мнение Трампа заключается в том, что объект следует вывести из строя, так как там в потенциально короткие сроки может быть создано ядерное оружие.

При этом ранее портал Axios сообщал о том, что Трамп сомневается в целесообразности участия США в возможном ударе по иранскому ядерному объекту в Фордо. По их данным, Трамп запросил анализ трех аспектов: военной необходимости, рисков затяжного конфликта и гарантий уничтожения ядерной программы Ирана.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.

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