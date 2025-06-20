На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил об отрицательной реакции России на возможную ликвидацию лидера Ирана

Песков заявил, что Россия осудит возможную ликвидацию Хаменеи
close
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Россия осудит возможную ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в интервью RT пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва считает непозволительным со стороны западных стран вести разговоры и предпринимать действия по свержению власти в Иране.

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац после очередной ракетной атаки со стороны Тегерана заявил, что Хаменеи «не может продолжать существовать».

Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что ликвидация иранского лидера может привести к завершению конфликта.

Ранее Путин отказался обсуждать возможное устранение лидера Ирана Хаменеи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами