Песков заявил об отрицательной реакции России на возможную ликвидацию лидера Ирана

Россия осудит возможную ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, передает РИА Новости.
«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в интервью RT пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва считает непозволительным со стороны западных стран вести разговоры и предпринимать действия по свержению власти в Иране.
19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац после очередной ракетной атаки со стороны Тегерана заявил, что Хаменеи «не может продолжать существовать».
Премьер-министр израильского государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что ликвидация иранского лидера может привести к завершению конфликта.
Ранее Путин отказался обсуждать возможное устранение лидера Ирана Хаменеи.