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Песков оценил возможность возвращения западных компаний в Россию

Песков: возвращение западных компаний в Россию в настоящее время нереалистично
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что возвращение западных компаний в РФ пока нереалистично.

«Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются», — заявил он.

По его словам, «гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто».

«Очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого», — отметил представитель Кремля.

19 июня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит западных компаний, которые в текущей геополитической обстановке были бы готовы вернуться на рынок РФ.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что никого из зарубежных компаний не выгоняли из РФ. Глава государства подчеркнул, что западный бизнес сам принял решение уйти.

Ранее в России заявили о подрыве доверия к ушедшим западным компаниям.

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