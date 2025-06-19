В ВТБ высказались о возможном возвращении западных компаний в РФ

Костин заявил, что не видит готовых вернуться в Россию западных компаний

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит западных компаний, которые в текущей геополитической обстановке были бы готовы вернуться на рынок РФ. Его слова приводит газета «Известия».

«Я пока не вижу компаний, которые были бы в состоянии прийти на российский рынок в нынешней геополитической ситуации. Ни одной, не слышал о таких обращениях», — сказал Костин.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что никого из зарубежных компаний не выгоняли из РФ. Глава государства подчеркнул, что западный бизнес сам принял решение уйти.

Путин отметил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения в Россию. Президент подчеркнул, что не против, чтобы они вернулись, однако прежде надо посмотреть, «кто как себя вел».

Ранее в России заявили о подрыве доверия к ушедшим западным компаниям.