В Белом доме рассказали, когда Трамп примет решение об атаке США по Ирану

Белый дом: Трамп в течение двух недель примет решение об ударах США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты атаковать Иран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе регулярного брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Она также отметила, что глава Белого дома видит шансы на дипломатическое решение с Ираном.

«В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, я приму решение, действовать или нет», — привела пресс-секретарь заявление главы вашингтонской администрации.

До этого Трамп заявил, что The Wall Street Journal «понятия не имеет, что он думает по Ирану».

Издание сообщало, что американский лидер в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.