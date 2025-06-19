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Трамп отреагировал на статью WSJ об одобрении плана нападения на Иран

Трамп заявил, что WSJ понятия не имеет, что он думает по Ирану
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что The Wall Street Journal «понятия не имеет, что он думает по Ирану».

Издание сообщало, что Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

19 июня бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон оценил 50 на 50 шансы прямого вмешательства Вашингтона в конфликт Израиля и Ирана.

До этого замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что разведка США не нашла доказательств работы Тегерана над созданием ядерного оружия.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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