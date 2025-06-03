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Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского

Путин наградил посла России в Ватикане Солтановского орденом Александра Невского
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МИД РФ

Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, Солтановский удостоился награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

22 мая Путин вручил орден святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Церемония проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. Лавров был удостоен награды «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Ранее Путин наградил многодетные семьи из нескольких регионов РФ.

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