Новая Зеландия ввела санкции против Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции в отношении белорусских военных предприятий. Соответствующая информация указана на сайте новозеландского министерства иностранных дел и торговли.

Речь идет о предприятиях ООО «КБ Беспилотные Вертолеты» и ОАО «Завод «Легмаш». В качестве причины внесения в санкционные списки указана «связь с белорусским правительством или военной сферой».

«КБ Беспилотные Вертолеты» занимается производством беспилотников военного назначения, «Завод «Легмаш» задействован в выпуске снарядов для ствольной артиллерии.

В конце мая Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, в который включены шесть китайских, две эмиратские и одна белорусская компания. Под ограничения также попали компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга.

Недавно российский посол в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия в тесном взаимодействии с ближайшими союзниками и партнерами, в первую очередь с Белоруссией, способна не только выдержать беспрецедентное санкционное давление со стороны стран Запада, но и уверенно продолжать свое развитие.

Ранее Литва на год продлила санкции против граждан России и Белоруссии.