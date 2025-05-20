Под антироссийские санкции ЕС попали компании из Китая, ОАЭ и Белоруссии

Компании из КНР, ОАЭ и Белоруссии попали в 17-й пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, в который включены шесть китайских, две эмиратские и одна белорусская компания. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Среди китайских компаний, попавших под санкции, оказались General Technology Group Dalian Machine Tool, General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export, Shandong Oreelaser Technology, Skywalker Technology, Poly Technologies, Mile Hao Xiang Technology. От ОАЭ в список попали Eiger Shipping и Moonlight Shipmanagement. Также в санкционном списке оказался Минский завод колесных тягачей.

Под ограничения также попали компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга.

20 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что в санкционный список включены 17 физических и 58 юридических лиц.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российского производителя дронов.