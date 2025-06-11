Россия в тесном взаимодействии с ближайшими союзниками и партнерами, в первую очередь с Белоруссией, способна не только выдержать беспрецедентное санкционное давление со стороны стран Запада, но и уверенно продолжать свое развитие. Об этом заявил российский посол в Минске Борис Грызлов, пишет ТАСС.

«Мы не одиноки в отстаивании своих интересов, борьбе за истинные ценности», — сказал Грызлов, выступая на торжественном приеме в честь Дня России.

Он отметил, что давить на Россию при помощи санкций бессмысленно. По словам посла, для окончания украинского конфликта необходимо устранить его первопричины, о чем неоднократно заявляла Москва.

Грызлов добавил, что трудности, которые сейчас преодолевает Россия, коснулись и Белоруссии. Но события последних лет, по его словам, подтвердили незыблемость совместного выбора двух стран — вместе строить Союзное государство. Посол подчеркнул, что оно остается «оплотом стабильности» на фоне усиливающего кризиса на Западе.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя о том, что они «разорвут в клочья экономику РФ».

Володин отметил, что за последние десять лет против РФ ввели более 21 тысячи санкций, однако они не ослабили Россию. По его словам, за эти годы наша страна обошла Германию и Японию в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), став самой крупной экономикой Европы.

Кроме того, наблюдается рост валового внутреннего продукта (ВВП). В 2024 году он увеличился до 4,3%.

Ранее Путин заявил о быстром росте экономики РФ.