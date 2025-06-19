Экс-советник Трампа оценил шансы на вступление США в конфликт Израиля и Ирана

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон оценил 50 на 50 шансы прямого вмешательства Вашингтона в конфликт Израиля и Ирана. Его слова приводит Der Spiegel.

«50 на 50. Возможно, Трамп снова попытается связать своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Но он также понимает, что если все это закончится падением режима в Иране — что, по крайней мере, возможно — это станет эпохальным поворотным моментом на Ближнем Востоке», — заявил Болтон.

По его словам, президенту США «невыносимы мысли» о том, что это может произойти без его участия. Аналитик утверждает, что «Дональд Трамп всегда озабочен только Дональдом Трампом».

До этого издание The Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

Ранее в России сделали первые выводы из конфликта Израиля и Ирана.