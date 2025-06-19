На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Трампа оценил шансы на вступление США в конфликт Израиля и Ирана

Экс-советник Болтон оценил 50 на 50 шансы вступления США в войну Израиля и Ирана
close
Global Look Press

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон оценил 50 на 50 шансы прямого вмешательства Вашингтона в конфликт Израиля и Ирана. Его слова приводит Der Spiegel.

«50 на 50. Возможно, Трамп снова попытается связать своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Но он также понимает, что если все это закончится падением режима в Иране — что, по крайней мере, возможно — это станет эпохальным поворотным моментом на Ближнем Востоке», — заявил Болтон.

По его словам, президенту США «невыносимы мысли» о том, что это может произойти без его участия. Аналитик утверждает, что «Дональд Трамп всегда озабочен только Дональдом Трампом».

До этого издание The Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

Ранее в России сделали первые выводы из конфликта Израиля и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами