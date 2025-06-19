Telegraph: молодежь бежит с Украины, ставя под вопрос ее восстановление

Все больше талантливых молодых людей покидают Украину, вызывая опасения по поводу восстановления страны после завершения конфликта. Об этом пишет газета Telegraph.

В публикации отмечается, что многие талантливые школьники из Украины предпочитают получать образование в европейских государствах и покидают страну. Подобные тенденции могут привести к «утечке мозгов».

«Существуют серьезные опасения по поводу того, кто будет восстанавливать страну по завершении войны, если молодежь решит не возвращаться», — говорится в материале.

Тем временем Украину граждане покидают не только легальными методами. Как рассказала депутат Верховной рады Юлия Яцык, за последние три года с территории Украины по поддельным документам сбежали почти 45 тысяч человек.

В апреле депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию.

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