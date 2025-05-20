На Украине назвали число граждан, сбежавших с 2022 года по поддельным документам

Нардеп Яцык: с 2022 года почти 45 тысяч человек сбежали с Украины

За три года с территории Украины по поддельным документам сбежали почти 45 тысяч человек. Об этом рассказала депутат Верховной рады Юлия Яцык на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Такое заявление она сделала по итогам заседания временной следственной комиссии на тему нелегального пересечения границы.

«По данным Госпогранслужбы, с начала 2022 года задержаны почти 30 тыс. человек при попытке незаконного пересечения границы, незаконно пересекли границу еще 44,9 тыс. человек», — говорится в посте.

Яцык отметила, что возбуждено примерно семь тысяч уголовных дел, связанных с незаконным пересечением государственной границы, однако реальных приговоров было гораздо меньше — около 200.

Депутат также уточнила, что, как правило, страну нелегально покидают по поддельным документам о снятии с воинского учета, по справкам медкомиссии о непригодности к службе, с использованием документов о статусе многодетного родителя или вследствие решения судов о наличии на иждивении детей.

Кроме того, по словам Яцык, украинские пограничники не имеют четкого списка документов, которые нужно требовать у граждан, пересекающих границу. Решения, уточнила она, принимаются согласно логике и общим нормам.

В апреле депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что ситуация с дезертирством в Вооруженных силах Украины (ВСУ) крайне тяжелая, политическое руководство страны боится брать на себя ответственность за мобилизацию. Он назвал цифры самовольного оставления части «критическими и тяжелыми».

Ранее в Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами.