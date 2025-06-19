Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила РИА Новости на ПМЭФ, что права человека на Украине уничтожили и разрушили.

Дипломат назвала анекдотичным проведение в Киеве очередного раунда диалога по правам человека Европейского союза.

«Это анекдот такой. Где эти права соблюдаются, кем соблюдаются? Они все разрушены, уничтожены. Им (украинской стороне — ред.) нужно проводить диалог по глумлению над правами человека», — сказала она.

Также на полях Петербургского международного экономического форума Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. Она обратила внимание, что связи Украины с африканскими террористами были подтверждены пресс-секретарем Главного управления разведки министерства обороны Украины Андреем Юсовым, послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом).

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.