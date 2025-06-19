На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила, что на Украине уничтожили права человека

Захарова: права человека на Украине разрушены и уничтожены
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила РИА Новости на ПМЭФ, что права человека на Украине уничтожили и разрушили.

Дипломат назвала анекдотичным проведение в Киеве очередного раунда диалога по правам человека Европейского союза.

«Это анекдот такой. Где эти права соблюдаются, кем соблюдаются? Они все разрушены, уничтожены. Им (украинской стороне — ред.) нужно проводить диалог по глумлению над правами человека», — сказала она.

Также на полях Петербургского международного экономического форума Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке. Она обратила внимание, что связи Украины с африканскими террористами были подтверждены пресс-секретарем Главного управления разведки министерства обороны Украины Андреем Юсовым, послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом).

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами