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Экс-президент Шри-Ланки заявил, что G7 выброшена на «свалку истории»

Экс-президент Шри-Ланки Викрамасингхе: G20 приходит на место «Большой семерки»
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Claudia Greco/Reuters

Формат Группы семи (G7) утратил актуальность, ему на смену пришла «Большая двадцатка» (G20), считает экс-президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе. Его цитирует ТАСС.

«Семерка» в общем-то отправляется на свалку истории, и на ее место приходит «двадцатка». «Двадцатка» всегда играла ключевую роль, и сейчас страны сплачиваются вокруг «двадцатки», а не «семерки», — сказал Викрамасингхе.

Он отметил, что текущая администрация Соединенных Штатов также признает факт изменений на мировой арене.

16 июня президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. По словам президента США, в G7 много говорят о России. Однако Москвы нет за столом переговоров, это уменьшает возможность достижения договоренностей.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня. Сообщалось, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

Ранее Трамп заявил, что не возражает против присоединения КНР к G7.

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