В Госдепе подтвердили, что США не примут участия в саммите G20 в ЮАР

Рубио подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США не будет участвовать в саммите ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента.

По словам Рубио, это связано в частности с критикой ЮАР в адрес Израиля и сближением республики с Китаем, помимо других различий в приоритетах внешней политики.

До этого стало известно, что советники президента ЮАР Сирила Рамафосы опасаются, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что США приостановили подготовку к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в ноябре в Южно-Африканской республике.

Данное решение связывают с угрозами главы Белого дома Дональда Трампа бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.

Ранее США заморозили помощь ЮАР из-за конфискации фермерских земель.