В Иране сообщили о кибератаках на два местных банка

В Иране сообщили о кибератаках на информационные системы двух банков

Иранское киберкомандование сообщило, что Израиль устроил кибератаки, приведшие к сбою в работе двух иранских банков. Об этом сообщает Press TV.

«Экспертам удалось быстро устранить сбой в системах одного банка, и в настоящее время они пытаются восстановить функционирование систем второго», — говорится в сообщении.

С кибератаками столкнулись Bank Sepah и Bank Pasargad. Источник не уточнил, какой из банков до сих пор испытывает проблемы с работой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля.