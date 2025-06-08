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Умеров заявил об одном рекорде Украины

Умеров: 2025 год станет для Украины рекордным по объему военной помощи
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Leonhard Foeger/Reuters

2025 год станет рекордным для Украины по объему военной помощи. Об этом заявили министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны», — рассказал Умеров по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что союзники Киева объявили о новых пакетах помощи и выразил благодарность всем странам, которые поддерживают Украину.

В частности, Германия дополнительно выделит Киеву €5 млрд, Бельгия — €1 млрд, Норвегия — €700 млн, Швеция — €440 млн, Нидерланды — €400 млн и Канада — $45 млн.

До этого бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис раскритиковал военную помощь Украине со стороны стран Запада, назвав ее бессмысленной.

Он усомнился в способности украинского президента Владимира Зеленского принимать рациональные решения и подчеркнул, что поддержка Киева не способна изменить ход конфликта. Дэвис отметил, что любые вложения в военную помощь Украине — это лишь пустая трата денег налогоплательщиков.

Ранее в Канаде рассказали, почему Украина потеряла шанс на мир.

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