Путин предрек ухудшение ситуации для Украины

Путин: ситуация для Киева может ухудшиться, если он не будет договариваться

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума заявил, что ситуация для Киева может ухудшиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной. По его словам, диалог необходим для предотвращения дальнейшей эскалации.

«Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — сказал Путин.

По словам главы государства, Россия заинтересована в завершении конфликта — как можно скорее и желательно мирным путем.

На встрече с журналистами Путин поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин обосновал право ДНР и ЛНР на отделение от Украины.