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Ермак раскрыл, чего Украина ждет от предстоящего саммита НАТО

Глава ОП Ермак: Украина ждет от саммита НАТО реального прогресса в отношениях
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина ожидает от предстоящего саммита НАТО реального прогресса в отношениях с военным блоком. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

«Накануне саммита в Гааге координируем позиции и ожидания Украины. Партнеры должны знать: сейчас ключевое — решение, а не формулировка. Мы ожидаем содержательную декларацию, которая отразит реальный прогресс в отношениях Украина — НАТО», — написал Ермак.

Он также отметил, что Зеленский очертил потребности для ВСУ, речь идет о системах ПВО и ракетах.

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Зеленского пригласили на саммит НАТО «с дипломатическим понижением в должности».

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