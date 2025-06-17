Представители западных стран и США разрушили украинскую историю, переписав ее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Коллеги, для понимания роли государственного русского языка возьмите, просто вдумайтесь, что произошло на Украине, когда стали разрушать страну те, кто хотел ее себе подчинить», — сказал он.

Володин рассказал, что «соросовские учебники» были во всех школах и вузах.

Затем на Украине происходило уничтожение культуры, что включало переименование улиц, отказ от писателей, поэтов, а также разрушение государственного русского языка. Ведь большинство и сегодня в стране говорит на нем, отметил спикер Госдумы.

«Запрет его и жесточайшее наказание за использование, в том числе детей, которые в школах учатся», — уточнил Володин.

Кроме того, на Украине запретили Русскую православную церковь, происходит надругательство над храмами, указал спикер ГД.

«В итоге не стало нации, она подчинена. Государство утратило свой суверенитет», — добавил председатель Госдумы.

11 июня Володин сообщил, что никаких законных способов продления полномочий президента Украины Владимира Зеленского законом республики не предусмотрено, даже в условиях военного положения.

Ранее Госдума приняла закон о защите русского языка.