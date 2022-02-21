Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам и соотечественникам на Украине заявил, что в настоящее время Украину можно с полным основанием назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор.

«Ленин втиснул Донбасс в Украину, а благодарные потомки посносили ему памятники. Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — заявил президент.

Он отметил, что Украина в нынешнем ее понимании «целиком создана большевистской, коммунистической Россией, части территории России передавали Украине вместе с российским населением.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам. Так, в 2015 году Верховной Радой был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», согласно которому все «коммунистические» наименования подвергались изменению.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.