В Кремле рассказали о подготовке к саммиту глав стран СНГ

Россия готовится ко второй встрече на высшем уровне в формате «Россия — Центральная Азия». Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

19 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого последний по своей инициативе подробно рассказал главе российского государства о состоявшейся поездке в Казахстан, где 17-18 июня состоялся второй саммит »Китай — Центральная Азия». По словам Ушакова, информация, которую российская сторона получила от лидера КНР, была весьма важна и полезна для российской стороны.

«Особенно в связи с тем, что мы сами ведем подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате «Россия — Центральная Азия» , — продолжил помощник Путина.

Он добавил, что эта встреча состоится 10 октября в Душанбе.

14 октября 2022 года в Казахстане состоялся саммит «Россия — Центральная Азия», в котором участвовали президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча прошла в Астане в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и пятью странами Центральной Азии.

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.